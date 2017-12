Perchezitii in Bacau si in alte 7 judete la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor

Politistii din Prahova efectueaza, la aceasta ora, 52 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.

La data de 7 decembrie a.c., politisti Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 52 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Iasi, Galati, Alba, Buzau si Dambovita.

Actiunea vizeaza persoane banuite ca ar face parte dintr-o grupare infractionala specializata in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor.

Astfel, in perioada 2010 — 2016, 30 de societati comerciale beneficiare ar fi influentat obligatiile fiscale datorate bugetului de stat, in sens negativ, prin inregistrarea in evidentele contabile proprii de operatiuni nereale.

Pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala ar fi fost folosite 10 societati cu un comportament de tip fantoma.

Prejudiciul cauzat este in valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscala si alte 300.000 de euro din infractiunea de spalare a banilor.

40 persoane urmeaza sa fie conduse la audieri.

La activitati participa si jandarmi.

Comenteaza prin Facebook