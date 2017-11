Accident pe fondul consumului de alcool

La data de 17 noimebrie a.c, in jurul orei 00.30, politistii rutieri au depistat in trafic un tanar de 22 de ani, din Filipesti, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din judetul Suceava.

Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest care a indicat valoare negativa pentru barbatul de 49 de ani, iar pentru tanarul de 22 de ani, valoarea de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Cei doi au fost condusi la Spitalul Judetean Bacau, pentru recoltarea mostrelor biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

Comenteaza prin Facebook