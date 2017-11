Trei minore din Neamt, prinse la furat in Bacau

La data de 20 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au identificat si depistat trei minore, din judetul Neamt, banuite de comiterea infractiunii de furt.

Minorele ar fi sustras un portmoneu cu documente personale si suma de 200 de lei, apartinand unei femei de 34 de ani, din Bacau, in timp ce aceasta se afla la cumparaturi intr-o societate comerciala din localitate.

Politistii au identificat autoarele, au recuperat bunul sustras, pe care l-au predat pagubitei.

In cauza s-a intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, iar cele trei minore au fost internate in Centrul de primire a minorilor in regim de urgenta Bacau in vederea stabilirii situatiei familiare a acestora.

