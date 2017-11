Taximetristii din zona Aeroportului Bacau au fost verificati de politisti

Politistii au actionat pentru verificarea legalitati activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.

In doar 2 ore, au fost verificate aproape 250 de autoturisme, au fost aplicate 85 de sanctiuni contraventionale pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de taximetrie.

La data de 8 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei de Politie Transporturi si Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au actionat, in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, pentru verificarea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi.

Activitatea a vizat depistarea persoanelor care practica ilegal activitatea de taximetrie, a celor care acosteaza persoane pentru a le oferi ilegal astfel de servicii, precum si a celor care, desi sunt autorizati, nu respecta regulile de tarifare sau standardul de calitate al serviciilor oferite.

Pe parcursul a doua ore, in functie de traficul de pasageri din fiecare aeroport, politistii au verificat 247 de autoturisme, iar in urma neregulilor constatate au fost aplicate 85 de sanctiuni contraventional, in valoare de 22.400 de lei.

Dintre sanctiunile aplicate, 14 au fost pentru incalcarea normelor privind transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere, 67 pentru incalcarea normelor privind circulatia pe drumurile publice, iar 4 la alte acte normative.

Pentru defectiuni tehnice sau dotari suplimentare nepermise de lege, au fost retrase 11 certificate de inmatriculare. Totodata, a fost retinut un permis de conducere.

Actiunile desfasurate de Politia Romana pentru siguranta transportului public de persoane continua si in perioada urmatoare.

In actiune au fost angrenati si lucratori din cadrul Registrului Auto Roman si specialisti din cadrul Metrologiei Legale.

