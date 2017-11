Targ de Vanatoare si Pescuit, in acest weekend, la CAEX

In acest weekend, intre 3 si 5 noiembrie, va avea loc Expo Vanatoare si Pescuit 2017, Editia a VII-a. Evenimentul este organizat de SC Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau SA in parteneriat cu Regia Nationala a Padurilor ”Romsilva” si Turnul Berarilor din Piatra Neamt

Timp de trei zile, pana duminica, 5 noiembrie, firme de profil din Romania, si numai vor prezenta publicului larg o gama diversificata de produse si servicii de cea mai inalta calitate, oferite de producatori, importatori si distribuitori, produse destinate pescuitului, vanatorii, dar si celor care doresc imbracaminte, incaltaminte si echipamente speciale pentru drumetii in natura sau doresc sa achizitioneze accesorii de inalta calitate pentru diferite activitati practice.

In cadrul acestei editii, evenimentul va beneficia de numeroase prezentari culinare din gastronomia vanatoreasca si de asemenea, va fi organizat un concurs de gastronomie vanatoreasca ce va fi jurizat ca presedinte de catre dl. Jacob HAUSMANN, reprezentand Hausmann World. Concursul se va desfasura in aer liber si in interiorul Pavilionului Expozitional 1, in perioada 4 – 5.11.2017 incepand cu ora 11:00.

Programul de vizitare este: vineri, incepand cu ora 11.00, pana la ora 18.00, sambata, incepand cu ora 10.00, pana la ora 19.00, iar duminica, de la ora 10.00, pana la ora 15.00.

