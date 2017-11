S-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier

La data de 02 noiembrie a.c, in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au depistat in trafic un tanar de 23 de ani, din comuna Helegiu, care, in timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a acrosat un autoturism parcat in fata unui imobil.

In urma producerii evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal de Urgenta Onesti, pentru recoltarea mostrelor biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

