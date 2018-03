S-a urcat baut la volan, a provocat un accident cu victime si a parasit locul faptei

La data de 03 decembrie a.c, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier in comuna Manastirea- Casin.

Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un tanar de 27 de ani, din comuna Manastirea- Casin, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 115, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un podet.

In urma impactului, patru persoane, trei de 22 de ani si una de 21 de ani, au fost ranite, fiind transportate la Spitalul Onesti pentru ingrijiri medicale.

Dupa producerea evenimentului rutier, tanarul de 27 de ani a parasit locul accidentului.

Ulterior, politistii l-au identificat pe tanar, care a fost testat cu aparatul etilotest, stabilindu-se o concentratie de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la Spitalul Onesti pentru recoltarea mostrelor biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere sub influenta alcoolului sau a altor substante, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie.

