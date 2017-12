Primaria a publicat cheltuielile cu noile instalatii de iluminat pentru Sarbatorile de Iarna din Bacau

Din cauza unor informatii false aparute in spatiul public, Primaria Bacau a transmis un comunicat de presa prin care face precizari referitor la noile instalatii de iluminat pentru Sarbatorile de Iarna.

„Primaria Bacau a incheiat contract de inchiriere a instalatiilor ornamentale pentru Sarbatorile de Iarna cu societatea Neon Lighting SRL. Contractul are valoarea totala de 131.851, 92 lei.

Obiectul contractului il reprezinta inchirierea urmatoarelor ornamente:

sir luminos (lumina calda) – 100 bucati

fundita covor beteala – 100 metri patrati

tub flexibil – 270 metri liniari

bannere luminoase – 26 bucati

sfere luminoase – 46 bucati

varf brad – 1 bucata

Din datele existente pe site-ul de achizitii publice SEAP (www.e-licitatie.ro), rezulta ca obiectul contractului nu a vizat doar inchirierea unei „funde”, ci a mai multor elemente decorative (inchirierea unei simple „funde” nu putea conduce la un contract cu o valoare de peste 131.000 lei, cum incorect se afirma in postarea amintita).” se arata in comunicat trimis de Primaria Bacau



In decursul ultimilor ani, Primaria Bacau a incheiat mai multe contracte avand ca obiect inchirierea/cumpararea de instalatii ornamentale pentru Sarbatorile de Iarna, dupa cum urmeaza:

in 2013: 464.293, 48 lei

in 2014: 196.285, 98 lei

in 2015: 455.248, 20 lei

in 2016: 327.315, 14 lei

