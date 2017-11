Peste 300 de tineri din toate orasele din tara participa in perioada 8 – 12 noiembrie la Summitul Tinerilor. Evenimentul se desfasoara anul acesta in Bacau, oras care detine titlul de „Capitala Tineretului din Romania 2017”.

Prima zi din cadrul Summitului Tinerilor din Romania a avut loc intr-un atmosfera relaxanta, bazata pe dialog si prezentarea unor obiective comune in care tinerii se regasesc si doresc sa le atinga impreuna! A fost ca o dorinta unanima exprimata pe mai multe voci. Atelierele i-au adus pe participanti in fata unor provocari care ii vor conduce la o cunoastere mai aprofundata a propriilor resurse, capacitati si ambitii.

„Bun venit in Bacau. Vreau sa va multumesc pentru faptul ca sunteti aici. Vreau sa ne dati rezolutii, sa ne spuneti ce avem de facut […] Cei care stiti ce trebuie de facut pentru tineri sunteti dvs. Decidentii politici trebuie sa ia act si sa aplice. Eu cred ca politicile de tineret trebuie sa le faceti voi, tinerii, iar noi, politicienii, sa le aplicam. Va multumesc pentru faptul ca sunteti aici si aveti incredere in visele dvs. si plecati hotarati in acest summit. Rezolutiile pe care le veti vota vor avea un efect transant pentru tot ce inseamna decidentii politici”, a mentionat la deschiderea evenimentului Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau ( Sursa: iqool.ro )

Summitul Tinerilor este cel mai important eveniment de invatare, dezbatere, decizie si celebrare al miscarii de tineret din Romania. Editia din 2017 a programului „Capitala Tineretului din Romania” se afla sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis.

Intalnirea din acest an va facilita construirea unei viziuni comune asupra modului in care miscarea de tineret va creste, va colabora si va interactiona cu societatea in urmatorii ani. Concret, participantii vor elabora planuri de actiune la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei si vor discuta despre teme care variaza de la resursele pe care le pot atrage pentru a-si imbunatati activitatea, la modul in care se construieste o strategie locala de tineret sau cum se vor implica in pregatirea Presedintiei Romane a Consiliului Uniunii Europene in 2019.

