Politia Locala Bacau a verificat comerciantii ambulanti neautorizati

In perioada ianuarie-iunie 2017, politistii locali din cadrul Biroului de Inspectie Comerciala au actionat in vederea protejarii populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, verificarea respectarii regulilor de urbanism comercial, eliminarea comertului ambulant neautorizat, verificarea activitatilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor evenimente si urmarirea dezvoltarii retelei de distributie a produselor si serviciilor de piata.

Pentru indeplinirea acestor deziderate au fost organizate in perioada de referinta un numar de 20 actiuni si 1450 de controale, fiind intocmite, cu acest prilej, un numar de 260 note de control si aplicate 670 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 115.301 lei. Biroul de Inspectie Comerciala va continua sa desfasoare in permanenta activitati de monitorizare a comertului din municipiul Bacau, pentru a asigura bacauanilor un climat de comert civilizat, efectuat cu respectarea normelor legale in vigoare.

