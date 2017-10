Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare. De la Penitenciarul Bacau au fost eliberati doi detinuti si ar urma alti 59

Joi a intrat in vigoare Legea recursului compensatoriu. Drept urmare, 529 de detinuti au parasit penitenciarele. Alti 3.349 ar urma sa fie eliberati in perioada urmatoare.

80 dintre cei 529 de detinuti care au fost eliberati joi, in prima zi de la intrarea in vigoare a legii privind recursul compensatoriu, erau incarcerati la Penitenciarul Giurgiu.In perioada urmatoare ar putea fi eliberati conditionat, in baza acestei legi, alti 3.349 de detinuti, cei mai multi fiind de la Rahova – 250 si de la Penitenciarul Poarta Alba – 200.

Potrivit reprezentantilor unora dintre penitenciare, multi dintre detinutii pusi in libertate ca urmare a acestei legi aveau condamnari pentru furturi si talharii, dar si pentru omor.

Conform ANP, de la Penitenciarul Aiud au fost eliberati 30 de detinuti, iar in perioada urmatoare ar putea fi pusi in libertate alti 45 de detinuti, de la penitenciarul Arad – 24 de detinuti, iar 66 ar urma sa fie eliberati conditionat, de la Penitenciarul Bacau au fost eliberati doi detinuti si ar urma alti 59, de la Penitenciarul Baia Mare au fost pusi in libertate cinci detinuti si ar urma 65, de la Bistrita – 7 si ar putea fi eliberati alti 108, de la Botosani – 14 eliberati si ar putea fi pusi in libertate 154, de la Braila – 4 si ar putea fi eliberati alti 40, de la penitenciarul Jilava – 37 si urmeaza alti 192 de detinuti, de la Rahova – 10 si urmeaza 250, de la Codlea – 4 si urmeaza 110, iar de la penitenciarul Poarta Alba au fost eliberati 55 de detinuti si ar urma alti 200.

