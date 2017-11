Doua victime in urma unui accident rutier

La data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 08.00, politistii au desfasurat activitati pentru stabilirea imprejurarilor producerii unui accident rutier in localitatea Ghimes-Faget.

Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca, un barbat de 38 de ani, din judetul Harghita care conducea un autoturism cu remorca pe directia Miercurea Ciuc- Comanesti, intr-o curba la stanga, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si s-a rasturnat in afara partii carosabile.

In urma impactuluia rezultat ranirea a doi pasageri, un babat de 35 de ani si unul de 42 de ani, ambii din judetul Harghita, care au fost transportati la Spitalul Moinesti, pentru ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

