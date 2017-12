Doi tineri au luat un taxi pana in Sarata, unde l-au talharit pe sofer. Cei doi au fost retinuti

La data de 05 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale Bacau au identificat si retinut doua persoane banuite de comiterea infractiunii de talharie calificata.

In fapt, in noaptea de 4/5 decembrie a.c., in jurul orei 01.30, un barbat de 41 de ani, din Bacau, aflandu-se in zona garii din localitate, unde desfasura activitati de taximetrie, a fost solicitat de doua persoane necunoscute sa-i transporte in comuna Sarata.

Cand au ajuns la destinatie, tinerii l-ar fi constrans pe taximetrist sa le dea toti banii, acesta avand asupra lui suma de 100 de lei.

In urma activitatilor desfasurate, politistii au reusit identificarea si retinerea a doua persoane, banuite de comiterea talhariei: un tanar de 24 ani si unul de 16 ani, ambii din comuna Sarata.

Cei doi urmeaza sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria cu propuneri legale.

Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata.

