Cupa Romaniei: Meciul Aerostar Bacau – Dinamo se va juca la Piatra Neamt

Federatia Romana de Fotbal a anuntat astazi ca meciul CS Aerostar Bacau vs FC Dinamo Bucuresti, din saisprezecimile Cupei Romaniei, a fost programat joi, 26 octombrie, pe stadionul „Ceahlaul” din Piatra Neamt.

Trasmisa in direct, de la ora 21:00, partida CS Aerostar Bacau vs FC Dinamo Bucuresti se va disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa.

Dupa opt etape disputate in acest sezon competitional, CS Aerostar Bacau imparte primul loc in clasament cu ASC Otelul Galati in seria I din Liga a III-a.

