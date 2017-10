ANM: Vom avea parte de ger, inca din luna decembrie

Agentia de Meteorologie a informat populatia ca va urma o iarna cu temperaturi scazute, care vor ajunge pana la -30 de grade in luna ianuarie. Vestea buna este ca vremea frumoasa din luna octombrie se va regasi si in noiembrie, spune Dinu Marasoiu, meteorolog ANM.

In luna noiembrie, temperaturile medii vor avea valori peste normalul climatologic in sud, sud-est si local in vest si apropiate de normal in celelalte regiuni. Cantitatile totale lunare vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii, exceptand arealele restranse din vest si sud, unde vor fi apropiate de mediile multianuale.

In decembrie, temperatura medie lunara a aerului va avea, in general, valori apropiate de media multianuala. Precipitatiile totale lunare vor fi local excedentare in regiunile centrale, estice si sudestice si apropiate de mediile climatologice in restul teritoriului.

„Perioada de caldura din octombrie se prelungeste si in noiembrie, in sud, sud-estul tarii, cand temperatura medie la nivelul tarii este de 3,8 grade, aceasta fiind o mediere intre zi si noapte. In decembrie incepe sa apara gerul, tot in partea de nord si nord vestul tarii si, in ansamblu, sunt temperaturi ziua pana la 9 sau 10 grade, noaptea minus 9. Vor fi si zile mai calde, si zile mai reci. Precipitatiile vor fi in limite normale. Pot fi si sub forma de lapovita si ninsoare prin depresiuni, in zona de munte,” precizeaza meteorologul Dinu Marasoiu, meteorolog ANM.

