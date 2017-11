Actiune a politistilor din Buhusi pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite

La data de 22 noiembrie a.c., politistii au actionat in orasul Buhusi pentru prevenirea si descoperirea actelor de comert ilicite si evaziune fiscala, prevenirea evenimentelor rutiere, combaterea actelor de inselaciune, precum si prevenirea si combaterea delictelor silvice.

Astfel, in urma activitatilor desfasurate in orasul Buhusi si comunele Blagesti, Racova si Garleni, politistii au verificat 35 de agenti economici, 59 de autovehicule si 5 atelaje hipo.

In urma neregulilor constatate, politistii au aplicat 41 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 8390 de lei si au retinut 3 certificate de inmatriculare.

