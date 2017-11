Patru barbati au fost retinuti de politistii bacauani, dupa ce au batut o persoana in Bacau

La data de 20 noiembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii Sectiei 2 Politie Bacau au depistat patru barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 44 de ani, toti din comuna Margineni, banuiti de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.

Politistii au stabilit din cercetari ca, la data de 17 noiembrie a.c., in jurul orei 02.00, in timp ce se aflau in fata unei societati comerciale din municipiul Bacau, pe fondul unei neintelegeri spontane cu un barbat de 38 de ani, din comuna Hemeius, cei patru barbati i-ar fi aplicat acestuia mai multe lovituri, tulburand astfel ordinea si linistea publica.

Fata de banuiti, politistii au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, urmand sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, cu propuneri legale.

Comenteaza prin Facebook