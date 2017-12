O persoana a murit in urma unui incendiu petrecut in Garleni

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a fost anuntat luni, 4 decembrie, despre producerea unui incendiu in localitatea Garleni.

Imediat, la fata locului s-au deplasat doua autospeciale de interventie cu apa si spuma din cadrul Detasamentului de Pompieri Bacau, cu sapte pompieri salvatori.

Pompierii militari au constatat ca incendiul se manifesta cu flacara la acoperisul unei case de locuit, dar si in interiorul acesteia. Pe timpul actiunilor de stingere, militarii au gasit in camera in care se manifesta incendiul, trupul carbonizat al unui barbat in varsta de 85 de ani.

De mentionat este faptul ca, pana la sosirea fortelor de interventie, din imobilul afectat de incendiu s-au autoevacuat o femeie de 39 de ani si fiul acesteia, in varsta de sapte ani.

La ora 06:25, incendiul a fost lichidat in limitele gasite, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Garleni.

In urma incendiului, ce a avut drept cauza probabila un scurtcircuit electric produs la un conductor electric defect sau izolat necorespunzator, au ars aproximativ 50 de metri acoperis casa si bunuri de mobilier din interiorul unei camere.

