Politistii au depistat si retinut doi tineri de 19 si 25 de ani, banuiti de savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat pe raza municipiului Bacau.

La data de 30 noiembrie a.c., o patrula de politie din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au depistat in flagrant un tanar de 19 ani si o minora de 13 ani, in timp ce incercau sa sparga un tonomat de cafea, de pe strada Nicolae Balcescu.

In urma investigatiilor efectuate, politistii au extins cercetarile si fata de un alt tanar de 25 de ani, proband in sarcina acestora mai multe infractiuni de furt calificat, savarsite in noaptea de 24/25 noiembrie 2017 pe raza municipiului Bacau.

Astfel, cei doi tineri, de 19 si 25 de ani, au patruns in doua chioscuri amplasate pe aleea principala din parcul Cancicov, de unde au sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu total de 2500 lei si au sustras o caseta cu bani dintr-un automat de cafea, in care se afla suma de 400 lei.

In cauza, politistii au intocmit dosar penal iar fata de cei doi s-a luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore si urmeaza sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau cu propunere de arestare preventive.

