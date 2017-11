Perchezitii in Sascut si Tamasi la persoane banuite de furt calificat

La data de 23 noiembrie a.c., politistii Postului de Politie Sascut au efectuat perchezitii domiciliare pe raza comunelor Sascut si Tamasi, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de furt calificat.

Din cercetarile politistilor a rezultat ca in perioada aprilie- noiembrie a.c., mai multe persoane ar fi sustras bunuri din locuintele a 3 parti vatamate din comuna Sascut.

In urma perchezitiilor efectuate au fost identificate o mare parte din bunurile sustrase, iar in cauza s-a dispus continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat fata de un barbat de 61de ani si un tanar de 24 de ani, ambii din comuna Sascut si fata de un tanar de 17 ani, din comuna Tamasi.

Prejudiciul cauzat, in valoare totala de 10.000 de lei a fost recuperat in proportie de 90%.

Totodata, cu ocazia efectuarii perchezitiei la domiciliul tanarului de 24 de ani, din comuna Sascut, politistii au constatat ca imobilul era racordat ilegal la reteaua de energie electrica, fapt pentru care au extins cercetarile pentru savarsirea infractiunii de furt.

