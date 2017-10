Masinile Politiei Locale Bacau au un nou „look”

Bacauanii au putut observa in ultima perioada, pe strazile orasului Bacau, faptul ca masinile Politiei Locale au primit un nou „look”.

Din dorinta de a veni cu un suflu nou si o imagine schimbata si la acest nivel al prezentei in trafic, au fost recolantate un numar de 13 masini de serviciu, folosite de poltistii locali la indeplinirea atributiunilor si a misiunilor specifice.

„Va asiguram stimati locuitori ai municipiului Bacau, de intentia noastra de a fi in permanenta alaturi de dumneavoastra si de dorinta de a va oferi in permanenta un serviciu public de calitate, in litera legii si in sprijinul nevoilor cetatenilor acestui oras!” se arata intr-un comunicat trimis de Politia Locala Bacau

