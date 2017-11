Dedeman si ECDL transforma Colegiul National „Ferdinand I” intr-un HUB de imprimare 3D

Dedeman sprijina crearea a 10 HUB-uri de imprimare 3D in 8 orase din tara, prin dotarea lor cu imprimante 3D si finantarea partiala a training-urilor pentru profesorii coordonatori.

Sub numele „3DUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D” campania sustinuta de Dedeman si ECDL, alaturi de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania si Ministerul Educatiei isi propune sa creeze noua generatie de specialisti in printarea 3D, printr-un proiect dedicat elevilor si profesorii din Romania.

Hub-urile de printare 3D vor intra in functiune in:

• Bucuresti la Colegiul Tehnic Mecanic „Grivita”, Colegiul National „Elena Cuza” si ECDL EduHub din Veranda Mall

• Bacau la Colegiul National „Ferdinand I”

• Oradea la Colegiul National „Mihai Eminescu”

• Timisoara la Colegiul National „Constantin Diaconovici Loga”

• Suceava la Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi” – Radauti

• Brasov la Colegiul National „Unirea”

• Ramnicu Valcea la Colegiul National de Informatica „Matei Basarab”

• Tulcea la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”.

Printarea 3D a deschis calea unei noi revolutii industriale, care va schimba lumea pe care o stim azi. In acelasi timp, printarea 3D da nastere unor noi meserii ce presupun un anumit set de cunostinte.

Dedeman si ECDL ROMANIA isi doresc sa faca parte din aceasta revolutie si sa sustina tinerii din Romania in dobandirea abilitatilor de printare 3D.

Prin intermediul campaniei “3DUTECH. Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D!”, 20 de profesori si 200 de elevi din licee din Romania vor avea oportunitatea sa-si dobandeasca certificarea de printare 3D, certificare recunoscuta international.

„Inovatiile in tehnologie ne aduc tot mai aproape de concepte care in urma cu doar cativa ani pareau de domeniul fantasticului. Pentru a valorifica la maxim potentialul acestor noi tehnologii trebuie sa intelegem valoarea lor dincolo de aspectul recreativ. Ne-am alaturat acestei campanii pentru a incuraja si a sprijini educarea noilor generatii in spiritul dezvoltarii de competente relevante pentru meseriile viitorului”, – Dragos Paval, Presedintele companiei Dedeman.

In plus, “3DUTECH” ii provoaca pe elevii si profesorii participanti la o serie de concursuri, care vor premia cele mai inovative idei antreprenoriale dezvoltate de liceeni (Antreprenor 3D), cele mai inedite obiecte functionale realizate la imprimantele 3D (3D for Life) si cele mai bune idei de proiecte sau activitati care sa integreze imprimantele 3D in procesul de invatare (Teach for Future).

