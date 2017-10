VIDEO: Un padurar din Bacau a fost grav ranit de o ursoaica, pe care a eliberat-o din lat

Un padurar de 45 de ani din judetul Bacau a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica pe care o eliberase din lat impreuna cu alti colegi. Barbatul a fost salvat de un alt padurar.

O ursoaica s-a blocat intr-un prun, prinsa fiind in laturile puse langa una din gospodariile din localitatea Manastirea Casin, in zona Ghiona. Specialistii de la Romsilva, alaturi de un medic veterinar si sub observarea angajatilor Garzii de Mediu si ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau, au tranchilizat ursoaica si au eliberat-o din laturi.

Medicul veterinar a tratat ranile ursoaicei si, impreuna cu colegii de la Directia Silvica Bacau, au relocat exemplarul, departe de zonele locuite.

„Din nefericire, in actiunea de relocare, unul din colegii nostri, a fost atacat de ursoaica, fiind spitalizat, avand mana fracturata, plagi la picior si la nivelul fetei. Mentionam ca in ultimii 11 ani, colegii nostrii de la DS Bacau au fost implicati in eliberarea si relocarea a 32 de exemplare de urs.” au declarat angajatii Romsilva, intr-o postare pe Facebook



”Padurarul a fost muscat si zgariat de ursoaica pe fata, maini si picioare. Colegul nostru a fost in pericol, mai ales ca putea ramane fara un ochi, fiindu-i rupta o pleoapa. Mai mult decat atat, a fost muscat de unul dintre picioare la doar un centimetru de artera femurala”, a declarat, joi, pentru Libertatea purtatorul de cuvant al Directiei Silvice Bacau, Adrian Titianu.

