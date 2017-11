VIDEO: Explozie intr-un bloc din Moinesti. Trei persoane au fost ranite

Miercuri, 15 noiembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a fost anuntat telefonic, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unei explozii urmata de incendiu, la parterul unui bloc de tipul P+4, in municipiul Moinesti, strada Tudor Vladimirescu.

Imediat, la locul interventiei s-a deplasat Garda de Interventie din cadrul Detasamentului de Pompieri Moinesti, cu doua autospeciale de interventie cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si o autospeciala de prima interventie si comanda.

Salvatorii au evacuat sase persoane din imobil, alte trei persoane s-au autoevacuat.

Incendiul a fost lichidat la ora 10:18.

In urma incendiului au rezultat trei victime: un barbat in varsta de 66 de ani, cu arsuri pe suprafata corpului de aproximativ 10%, o femeie, in varsta de 63 de ani, cu arsuri pe suprafata corpului de aproximativ 30% si un barbat in varsta de 37 de ani, care a refuzat transportul la spital.

Cele doua persoane ranite au fost preluate de echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau si transportate la Unitatea de Primiri Urgente din Cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti.

La fata locului s-a deplasat si o comisie din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, care a constatat faptul ca structura de rezistenta a imobilului nu a fost afectata.

Din primele cercetari, rezulta faptul ca incendiul nu s-a produs in urma unei explozii. In continuare, pompierii militari efectueaza cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs acest eveniment.

