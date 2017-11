Urmarit national, prins de politistii locali si predat autoritatilor

Ieri, 07.11.2017, in jurul orelor 20.15, politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica, aflati in timpul serviciului de patrulare in zona Garii Bacau, au facut o verificare la fostul canton CFR, loc cunoscut ca zona folosita, ca refugiu, de oamenii strazii.

La demisolul locatiei respective, agentii au depistat o persoana, care la vederea acestora a incercat sa fuga. A fost prins din urma de politisti, iar la solicitarea acestora de a se legitima, persoana respectiva a adoptat o atitudine ostila, devenind agitat, violent in limbaj si in gesturi. A fost imobilizat si incatusat, in urma controlului corporal efectuat fiind gasite asupra sa, in afara de obiecte uzuale si cartea de identitate, pe numele T. C, de 32 ani, din Bacau, un brici si un cutit cu lama de aproximativ 12 cm.

A fost dispusa masura de conducere a barbatului la sediul Politiei Locale, unde s-a constatat ca acesta se sustragea unei pedepsei de 3 ani si o luna, pe numele lui existand un mandat de executare, emis de Judecatoria Bacau. Persoana in cauza a fost predata politistilor din cadrul IPJ Bacau, Biroul de Investigatii Criminale, pentru definitivarea cercetarilor.

