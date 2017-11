Un sofer baut s-a rasturnat cu masina. Un barbat a ajuns la spital

La data de 01 noiembrie a.c, in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Politiei Moinesti au depistat in trafic un barbat de 49 ani, din comuna Palanca, care, in timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal din Ghimes- Faget, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in santul din partea dreapta.

In urma producerii evenimentului rutier a rezultat ranirea unui barbat de 47 de ani, din comuna Palanca, pasager in autoturism, care a fost transportat la Spitalul Comanesti pentru ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, pentru recoltarea mostrelor biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si vatamare corporala din culpa.

