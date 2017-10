Un onestean a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a inselat mai multe persoane cu peste 40.000 euro prin metoda „ACCIDENTUL”

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti au dispus pe 21 octombrie punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul TANASACHE TUDOREL MARIAN pentru savarsirea, in concurs real si in stare de recidiva, a 10 infractiuni de inselaciune.

In perioada 21.06.2017 – 12.09.2017, inculpatul a indus in eroare, prin metoda ”accidentul”, persoanele vatamate N.M., R.E., A.S., N.V., T.I., G.E., E.M., M.S., S.S.M. si T.C., de la care a obtinut diferite sume de bani, prejudiciul total fiind de aproximativ 40.000 euro.

La data de 23.10.2017, inculpatul TANASACHE TUDOREL MARIAN a fost arestat preventiv pe o durata de 30 zile.

Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale reprezinta o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie recunoscut de lege in favoarea persoanei supuse cercetarii penale si prevazut de art. 4 Cod procedura penala si art. 6 al. 2 din Conventia Europeana a drepturilor Omului.

Comunicat Parchet

