Un barbat a fost retinut dupa ce a comis mai multe infractiuni

La data de 18 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, politistii Postului de politie Stefan cel Mare, au depistat si retinut un barbat de 46 ani din comuna Stefan cel Mare, banuit de comiterea infractiunilor de amenintare, refuzul testarii cu aparatul etilotest si prelevarii mostrelor biologice de sange si violare de domiciliu.

In fapt, la data de 20 august a.c., barbatul de 46 ani ar fi amenintat cu acte de violenta o localnica de 74 ani, fapt pentru care politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare.

La data de 12 octombrie a.c., acelasi barbat a fost depistat de politisti in timp ce conducea un moped pe raza localitatii Stefan cel Mare. La solicitarea organelor de ordine, barbatul in cauza a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest si sa-i fie prelevate mostre biologice de sange, politistii intocmind un nou dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

La data de 13 octombrie a.c., barbatul de 46 ani ar fi patruns fara drept in curtea unei femei din comuna Stefan cel Mare, care nu se afla la locuinta de domiciliu, iar din curtea locuintei ar fi luat mopedul lasat de politisti in custodia femeii, la data de 12 octombrie a.c. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de violare de domiciliu.

Barbatul de 46 ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti cu propuneri corespunzatoare.

