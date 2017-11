Un bacaun a fost retinut dupa ce a talharit doua femei

Politistii au depistat si retinut un bacauan de 25 de ani banuit ca, prin agresiune, ar fi deposedat doua femei de bunuri

La data de 08 noiembrie a.c., in urma activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale, a fost depistat un tanar de 25 de ani, din municipiul Bacau, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata.

Din cercetari a rezultat ca la data de 05 noiembrie a.c., tanarul de 25 de ani ar fi smuls banii din mana unei persoane de sex feminin, de 42 de ani, in timp ce aceasta se afla intr-o casa de schimb valutar din Bacau.

De asemenea, politistii au mai stabilit ca la aceeasi data, banuitul ar fi acostat o tanara de 20 de ani, aflata pe strada Panselelor si, prin agresiune, ar fi deposedat-o de o geanta in care se aflau bani, documente personale si un telefon mobil.

Fata de tanarul in cauza s-a luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore si a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau care a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile.

