Trei masini implicate intr-un accident pe strada Mihai Viteazu din Bacau. Soferul era baut si nu avea carnet

La data de 18 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, politistii au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 42 ani, din comuna Solont, in timp ce conducea un autoturism, in parcarea unui imobil situat pe strada Mihai Viteazu, a acrosat un autoturism care se afla parcat, acesta fiind proiectat in alt autoturism de asemenea parcat in incinta.

In urma verificarilor politistilor acestia au stabilit faptul ca barbatul de 42 ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar in urma testarii cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante.

