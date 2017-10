Summitul Tinerilor, cel mai ambitios eveniment de invatare, dezbatere, decizie si celebrare al miscarii de tineret din Romania va avea loc in Bacau, intre 8 si 12 noiembrie

Summitul Tinerilor este cel mai important eveniment de invatare, dezbatere, decizie si celebrare al miscarii de tineret din Romania si va avea loc, in perioada 8 – 12 noiembrie a.c., la Bacau – Capitala Tineretului din Romania.

Editia din 2017 a programului „Capitala Tineretului din Romania” se afla sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis.

Intalnirea din acest an va facilita construirea unei viziuni comune asupra modului in care miscarea de tineret va creste, va colabora si va interactiona cu societatea in urmatorii ani. Concret, participantii vor elabora planuri de actiune la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei si vor discuta despre teme care variaza de la resursele pe care le pot atrage pentru a-si imbunatati activitatea, la modul in care se construieste o strategie locala de tineret sau cum se vor implica in pregatirea Presedintiei Romane a Consiliului Uniunii Europene in 2019.

Participantii vor afla direct de la liderii principalelor structuri nationale de tineret ce planuri de viitor au si vor avea ocazia sa cunoasca personalitati din diferite domenii, sa discute cu diversi finantatori si sa afle ce isi propun partidele politice in urmatoarea perioada.

In ultima zi a evenimentului, participantii vor asista la Gala Tineretului din Romania, eveniment organizat impreuna cu Ministerul Tineretului si Sportului, pentru a recunoaste implicarea tinerilor si impactul proiectelor implementate de acestia.

Cu aceasta ocazie, se va decerna titlul de Capitala Tineretului din Romania. Incepand cu 2 mai 2018, orasul desemnat castigator va purta, timp de un an, titlul de Capitala Tineretului din Romania, va beneficia de un premiu de 50.000 Euro pus la dispozitie de Banca Comerciala Romana si va fi gazda urmatoarei editii a Summitului Tinerilor.

