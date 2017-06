Si-a inscenat o talharie pentru a justifica lipsa unor sume de bani

La data de 10 iunie a.c., în jurul orei 09.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Oneşti au fost sesizaţi de către un bărbat din localitate, despre faptul că o femeie, angajată a unei case de amanet, a fost victima unei agresiuni.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit următoarele:

O femeie de 38 de ani, din comuna Bârsăneşti, angajată în funcţia de gestionară la o casă de amanet din municipiul Oneşti, şi-a înscenat o tâlhărie pentru a justifica lipsa unor sume de bani şi a unei cantităţi de aur din gestiunea acesteia. Întrucât la data de 16 iunie a.c. urma să se efectueze un control în gestiunea firmei de amanet, femeia de 38 ani împreună cu o altă femeie de 60 de ani, din comuna Bârsăneşti, au înscenat infracţiunea de tâlhărie.

În fapt, femeia de 60 ani s-a deghizat în muncitor de salubritate, iar în dimineaţa zilei de 10 iunie a.c., a pătruns în casieria casei de amanet şi, prin ameninţări cu acte de violenţă asupra angajatei, a sustras bijuteriile existente în seif.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie. Ulterior cercetărilor efectuate de către poliţişti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a dispus schimbarea încadrării juridice, respectiv faţă de femeia de 38 ani cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, inducere în eroare a organelor judiciare şi instigare la furt calificat, iar faţă de femeia de 60 ani, sub aspectul comiterii infracţiunilor de complicitate la inducerea în eroare a organelor judiciare şi furt calificat.

În urma prezentării instanţei de judecată, aceasta a dispus, faţă de cele două femei, măsura arestării pentru 30 de zile.

