S-a urcat baut la volan insa a fost prins de politistii bacauani

La data de 21 octombrie a.c. politisti din cadrul Serviciului Rutier Bacau au depistat in trafic un tanar de 33 de ani, din comuna Sascut, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.

In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,19mg/l alcool pur in aerul expirat si a fost condus la Spitalul Judetean Bacau, unde i s-au recoltat mostre biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

