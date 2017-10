„Rezerva de apa a Bacaului” intra in linie dreapta

Cat va costa realizarea „Rezervei de apa a Bacaului”

Consiliul Local Bacau a aprobat miercuri, 25 octombrie, alocarea a 933.000 lei pentru realizarea obiectivului „Rezerva de apa a Bacaului”. Suma reprezinta contributia Municipiului Bacau, urmand ca restul sumei, pana la 26,86 milioane lei, cat reprezinta intreaga investitie, sa vina de la Guvernul Romaniei.

Sistemul de alimentare cu apa al Municipiului Bacau este in prezent vulnerabil deoarece sursa principala de apa este lacul Poiana Uzului. O avarie la conducta de aductiune de la aceasta sursa duce la intreruperea alimentarii cu apa in aproape toate zonele Municipiului Bacau.

Cum se va realiza investitia

Varianta aleasea de expertii tehnici a fost realizarea unui ansamblu statie de pompare – aductiune/distributie, care sa permita satisfacerea tuturor cerintelor din tema de proiectare, precum si a conditionalitatilor din teren:

A. Modernizarea statiei de pompare Gheraiesti

B.Construirea noii aductiuni Gheraiesti – Barati

C.Realizarea unei gospodarii de apa in incinta frontului de captarea Margineni II

D.Statia subterana de repompare in camin, nou executata, amplasata in zona intersectiei dintre strazile Gheorghe Donici si Vasile Parvan

„Proiectul ,,Rezervei de apa” a intrat in linie dreapta, iar dupa votul exprimat astazi in unanimitate de Consiliul Local urmeaza sa semnam contractul de finantare cu Guvernul Romaniei. Este un proiect inclus in Programul National Dezvoltare Locala (PNDL) si, in ciuda tuturor declaratiilor sceptice exprimate de diversi politicieni si bloggeri locali, rezerva de apa prinde contur. Administratiei pe care o conduc ii revine misiunea de a realiza acest obiectiv al Municipiului Bacau, un proiect ce ar fi trebuit sa existe deja in orasul nostru, dar pe care noi l-am asumat pentru a-l duce la bun sfarsit. Proiectul are valoarea de 26,86 milioane lei (conform Devizului general), lucrarile urmand a fi executate in 12 luni de la data semnarii contractului cu societatea care va adjudeca licitatia.” a declarat Primarul Cosmin Necula

Comenteaza prin Facebook