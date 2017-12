Recomandarile politistilor pentru siguranta traficului rutier

O asigurare temeinica in fata trecerii pentru pietoni va va mentine in siguranta. Mai bine asteptati ceva mai mult pe trotuar, decat sa fiti nevoiti apoi sa va petreceti timpul in spital.

In calitate de pietoni, sunteti obligati sa va deplasati numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia dumneavoastra de mers. Cand si acostamentul lipseste, sunteti obligati sa circulati cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, tot pe directia dumneavostra de mers.

Traversati drumul perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce v-ati asigurat ca o puteti face in siguranta.

Pentru a fi observati la timp de catre conducatorii auto, pe timp de noapte, cand va deplasati pe partea carosabila a drumului care nu este prevazut cu trotuar sau acostamente, trebuie sa aveti aplicate pe imbracaminte accesorii fluorescent – reflectorizante sau sa purtati o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.

Dupa ce ati coborat dintr-un mijloc de transport, nu traversati prin fata sau prin spatele vehiculului si nu va angajati in traversare atunci cand se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore.

Cu siguranta pretuiti compania celor apropiati, asa ca faceti totul pentru a sta langa cei care va asteapta acasa!

