Programul de educatie finanaciara „Școala de bani pe roți” ajunge pentru prima data in Bacau

BCR organizeaza pentru prima data in Bacau, primul program itinerant de educație financiară interactivă care se adresează copiilor cu vârste între șapte și 14 ani. Școala de bani pe roți are loc in Piata Tricolorului in perioada 24 octombrie – 12 noiembrie 2017.

Programul Școala de bani pe roți se desfășoară într-un camion numit FLiP, a cărui remorcă modulară se transformă într-un loc de joacă cu dotări de ultimă generație, unde traineri specializați oferă ateliere interactive unui grup format din 15 elevi, timp de 90 de minute. Școala de bani pe roți recurge la învățarea experiențială și jocuri pentru a-i ajuta pe cei mici să acumuleze cunoștințe despre cum circulă banii prin lume, într-un timp foarte scurt.

