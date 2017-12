Principesa Margareta devine Regina Romaniei

Principesa mostenitoare Margareta este, incepand de astazi, Regina Romaniei, conform site-ului Familiei Regale, unde a fost republicat un articol din Statutul Casei Regale care stipuleaza acest aspect.

Este vorba de o decizie a Casei Regale, care vine de facto, este prevazuta in normele fundamentale ale Familiei Regale a Romaniei.

„Seful Casei Regale a Romaniei, potrivit tuturor practicilor si conventiilor de astazi, este de jure sau de facto Suveran, in termeni de autoritate asupra Casei Regale a Romaniei, la orice moment. Imediat dupa decesul Sefului Casei Regale a Romaniei, fara vreo proclamatie ulterioara, Mostenitorul Evident sau Mostenitorul Prezumptiv, in functie de cine va fi in viata si primul in linia de succesiune la acel moment, va primi din acea clipa titlul si apelativul de Rege sau Regina, indiferent de pozitia Familiei ca Dinastie domnitoare sau ne-domnitoare si indiferent daca, mai tarziu, va alege sau nu sa nu foloseasca un asemenea titlu sau apelativ”, potrivit articolului 1 din Statutul Casei Regale.

