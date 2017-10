Primaria Bacau angajeaza 4 asistenti medicali pentru cabinetele de medicina scolara

Avand in vedere :

Referatul nr.9128/20.10.2017 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea a 4 posturi de asistent medical in reteaua cabinetelor medical scolar;

Dispozitia Primarului Municipiului Bacau nr.2675/05.10.2017 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor;

Ordinul MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

G. nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;

Municipiul Bacau organizeaza concurs in zilele de 09.11.2017 (proba scrisa) ora 10.00 si 16.11.2017 ora 10.00 (sustinerea interviului), pentru ocuparea a 4 posturi vacante de asistent medical generalist in cadrul Cabinetelor de medicina scolara:

– asistent medical la Scoala Gimnaziala „Domnita Maria”(perioada nedeterminata)

– asistent medical la Gradinita „Letea”(perioada nedeterminata),

– asistent medical principal la Gradinita „Crai Nou” (perioada nedeterminata)

– asistent medical la Scoala Gimnaziala „Ion Creanga”( perioada determinata de 2 ani).

Conditii de participare :

Studii: scoala postliceala sanitara in specialitatea medicina generala;

Conditii de grad/treapta profesionala si specialitate pentru fiecare post;

Acte necesare inscrierii :

– Cerere de inscriere la concurs cu specificarea postului pentru care se concureaza (se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs);

– Copie dupa Carnetul de munca sau adeverinta ce atesta vechimea in munca;

– Diploma de bacalaureat;

– Diploma de studii postliceale

Copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul in curs;

Aviz eliberat de O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs;

Copie dupa asigurarea de malpraxis valabila pentru anul in curs;

– Cazierul judiciar;

Recomadare de la ultimul loc de munca/copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau copie dupa Foaia matricola

– Curiculum vitae;

– Test psihologic ;

Copie carte/buletin de identitate;

Copie dupa certificatul de nastere si certificatul de casatorie, dupa caz.

Relatii suplimentare le obtineti la Secretariatul Comisiei – Biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, telefon 0234/510072, int. 28.

Inscrierile si actele pentru concurs se depun la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, pana la data de 03.11.2017 ora 12.00.

Mentiuni :

Bibliografia, legislatia si tematica de concurs sunt afisate la la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau si pe site ul municipiulbacau.ro

Proba scrisa va avea loc in data de 09.11.2017, ora 10.00 in sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau Calea Alexandru Safran 145;

Afisarea rezultatelor la proba scrisa in data de 10.11.2017, ora 12.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau;

Depunerea eventualelor contestatii pana la data de 14.11.2017, ora 12.00 la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau;

Afisarea rezultatelor la eventualele contestatii in data de 15.11.2017, ora 12.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau si pe municipiulbacau.ro

Sustinerea interviului va avea loc in data de 16.11.2017, ora 10.00, in sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau Calea Alexandru Safran 145.

Afisarea rezultatelor finale in data de11.2017, ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau si pe www.municipiulbacau.ro

Candidatii declarati admisi sunt incadrati, in conditiile legii, pe baza rezultatelor finale obtinute, pe posturile pentru care au candidat. Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializari in domeniul postului pentru care a candidat.

