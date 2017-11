Primaria Bacau a terminat reabilitarea a patru sali de sport

Primaria Bacau a finalizat reabilitarea a 4 sali de spor, apartinand colegiilor „Pedagogic” si „N.V. Karpen”, respectiv scolilor gimnaziale „Mihail Sadoveanu” si „Spiru Haret”.

Lucrarile de reabilitarea au costat 745.000 lei, bani cu care s-au refacut acoperisurile/sarpantele salilor, s-au inlocuit (unde era cazul) suprafetele de joc si s-au reparat instalatiile electrice/termice.

Suprafata de joc de la terenul de sport al scolii Alexandru cel Bun, suprafata cu un grad mare de deteriorare ce a ajuns sa reprezinte un risc pentru copii, a fost complet inlocuita.

„Vom continua reabilitarea si modernizarea salilor de sport si in anul ce va urma. Prin acest program de investitii, ca si in cazul celor 55 de clase modernizate pentru ciclul scolar de „clasa pregatitoare”, intentionam sa aducem infrastructura scolara la standarde ce tin de normalitate.” a declarat primarul Bacaului, Cosmin Necula

In curs de reabilitare se afla si sala de la Liceul cu Program Sportiv. Contractul de proiectare plus executie a fost semnat si are o durata de realizare de aproximativ 12 luni. Practic, lucrarea de modernizare a salii de la Liceul Sportiv se va incheia in maxim un an de zile.

