Premierul Mihai Tudose: Split TVA se va aplica doar firmelor aflate in insolventa, faliment, cu datorii la plata TVA si companiilor de stat

Premierul Mihai Tudose i-a asigurat pe reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR), cu care s-a intalnit luni, ca masura split TVA va fi modificata si flexibilizata in dezbaterile din Parlament, in concordata cu propunerile rezultate din discutiile cu reprezentantii mediului de afaceri. Astfel, colectarea defalcata a TVA nu se va mai aplica pentru toate firmele incepand cu 2018, ci doar pentru cele aflate in insolventa, faliment, cele care inregistreaza datorii in plata TVA, companiile cu capital de stat, potrivit unui comunicat al Guvernului.

„Vom veni in scurt timp cu o noua forma a colectarii defalcate a TVA, care va raspunde solicitarilor formulate in aceasta perioada de reprezentantii mediului de afaceri”, a spus Tudose.

Sursa: hotnews.ro

