Politistii bacauani participa la un proiect pentru intarirea activitatii de prevenire si lupta impotriva fraudei cu fonduri europene

In perioada 06-07 noiembrie 2017, in municipiul Craiova, judetul Dolj, se desfasoara cea de-a treisprezecea activitate din cadrul proiectului cu titlul „Cooperare transnationala intre autoritati de aplicare a legii pentru intarirea activitatii de prevenire si lupta impotriva fraudei cu fonduri europene acordate in domeniul agriculturii” (OLAF/2016/D1/068), aflat in implementare la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi – grup de lucru.

Evenimentul reuneste reprezentantii celor cinci institutii partenere implicate in proiect din Romania (Inspectoratul de Politie Judetean Calarasi, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau si Inspectoratul de Politie Judetean Dolj), Bulgaria (Directia Regionala Silistra), Polonia (Politia Voievodala Olsztyn) si Republica Moldova (Directia nr. 3 a Inspectoratului National de Investigatii), precum si specialisti ai Departamentului pentru Lupta Antifrauda si Inspectoratului General al Politiei Romane.

Scopul celor doua zile ale activitatii este de a dezvolta un instrument de lucru comun pentru a facilita si sprijini activitatea actorilor implicati in combaterea fraudei din domeniul subventiilor acordate in agricultura respectiv, elaborarea si dezvoltarea unei brosuri pentru politistii si specialistii care desfasoara activitati specifice in acest sector, precum si de a imbunatati si dezvolta relatiile de parteneriat – colaborare stabilite in perioada de implementare a proiectului.

Brosura va reprezenta o abordare integrata a problematicii in cauza si va constitui un instrument eficient si util pentru actorii implicati in prevenirea, investigarea si lupta impotriva fraudei, cu accent pe activitatile frauduloase in domeniul agricol si al subventiilor in agricultura, din 3 state membre UE si unul non-UE, cunoscute pentru specificul lor si problematica intalnita in acest sector.

Activitatea se desfasoara conform agendei de lucru, prin prezentarea propunerilor si a contributiei cu care fiecare institutie partenera in proiect, dar si institutie invitata cu competente in sectorul abordat, va participa la elaborarea brosurii multilingvistice din domeniul neregulilor frauduloase comise in agricultura.

