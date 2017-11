Politistii bacauani au depistat doi tineri care circulau sub influenta alcoolului prin Bacau

La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 22.30, politistii au oprit in trafic, pe strada Alexandru cel Bun din Bacau, un autoturism, la volanul caruia au identificat un barbat de 32 de ani, din localitate.

Conducatorul auto emana halena alcoolica si a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Acesta a fost condus la Spitalul Judetean Bacau, unde i s-au recoltat mostre biologice de sange necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere

a unui vehicul sub influenta alcoolului.

Pe strada Mioritei din municipiul Bacau, politistii au depistat un tanar de 28 de ani, din localitate, care conducea un autoturism si avea o concentratie de

0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, rezultata in urma testarii alcoolscopice.

Conducatorul auto a fost condus la Spitalul Judetean Bacau, unde i-au fost recoltate mostre de biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

Comenteaza prin Facebook