Politia Locala s-a apucat sa stranga cersetorii

Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Locale Bacau, desfasoara, incepand de miercuri, 27 septembrie, o actiune permanenta, care are ca scop prevenirea si combaterea fenomenului de cersetorie si identificarea persoanelor fara adapost de pe raza municipiului Bacau.

Actiunea a fost demarata la orele 06.00, cu verificari efectuate in locatiile cunoscute de politisti si preferate de oamenii strazii si persoanele care apeleaza la mila publica, fiind depistate pana la ora 12.00, un numar de 17 persoane ( 6 minori si 11 majori) si aplicate un numar de 10 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 620 lei.

Alaturi de politistii locali in acest demers sunt si angajatii de la Directia de Asistenta Sociala Bacau, care vor prelua cazurile care pot face obiectul reintegrarii in societate si cele in care sunt implicati minori. Pentru persoanele care provin din alte localitati, a fost dispusa masura de conducere a acestora la un mijloc de transport catre localitatile de domiciliu. Vom reveni cu amanunte, avand in vedere caracterul permanent al actiunii.

