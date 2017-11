Perchezitii la persoane banuite de furturi de tigari din firme cu sediul in Bacau si in alte 3 judete

Politistii din Brasov efectueaza 7 perchezitii domiciliare la persoane banuite de furturi de tigari din firme care au sediul in judetele Brasov, Covasna, Bacau si Sibiu, fapte prin care ar fi cauzat un prejudiciu total de aproape 150.000 de lei.

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov au documentat activitatea infractionala a patru persoane, cu varste intre 27 si 40 de ani, din judetul Brasov, banuite ca au comis numeroase furturi din societati comerciale care au sediul in Brasov si in judetele limitrofe.

Cei in cauza sunt banuiti ca, in intervalul noiembrie 2016 – noiembrie 2017, ar fi constituit o grupare infractionala organizata, in scopul savarsirii de infractiuni contra patrimoniului. Activitatea infractionala ar fi constat in patrunderea fortata, pe timp de noapte, in diferite firme si sustragerea, in principal, de tigarete. Anumite societati comerciale ar fi fost vizate de mai multe ori in acest interval de timp.

Pentru documentarea intregii activitati infractionale, astazi, 23 noiembrie a.c., politistii efectueaza 7 perchezitii domiciliare la locuintele a 4 dintre persoanele vizate, precum si a altor 3 persoane care ar fi avut cunostinta despre activitatea infractionala a celor in cauza.

Pana in acest moment, valoarea prejudiciului a fost estimata la 145.000 de lei.

Politistii vor pune in aplicare 13 mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la sediul politiei, pentru audieri.

La actiune participa si jandarmi.

Cercetarile sunt continuate in cauza, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.

