Perchezitii in Bacau la persoane banuite de trafic de droguri

La data de 16.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Leonte Anton, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si introducere de droguri de risc in tara fara drept si masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile fata de incupatul Bortoae Andrei Catalin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca la datele de 28.08.2017 si 16.10.2017, inculpatul Leonte Anton a introdus in tara fara drept, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, droguri de risc, respectiv hasis, cu ajutorul mamei sale, aflata in Italia, careia i-a trimis sumele de bani necesare achizitionarii drogurilor, substante interzise pe care le-a comercializat catre diferiti consumatori.

La data de 16.10.2017, inculpatul a fost depistat in flagrant pe raza municipiului Focsani, in apropierea domiciliului, dupa ce a ridicat un colet extern, in care au fost descoperite cinci placi cu hasis, drog de risc (aproximativ 500 de grame).

De asemenea, fata de inculpatul Bortoae Andrei Catalin s-a retinut ca a infiintat pe raza comunei Blagesti, jud. Bacau, o cultura de cannabis in-door, cu ocazia perchezitiei domiciliare fiind identificate 9 plante de cannabis in diferite stadii de crestere si uscare, 610 g. de muguri de cannabis si o instalatie pentru cultivarea “indoor” a cannabisului.

La data de 17.10.2017 Tribunalul Bacau a dispus arestarea preventiva a inculpatului Leonte Anton pentru o perioada de 30 de zile.

Actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Vrancea.

Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale.

La perchezitii au participat si luptatori din cadrul serviciilor pentru actiuni Speciale din Bacau si Vrancea.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.

Comenteaza prin Facebook