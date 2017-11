O tanara de 25 de ani a fost retinuta de politisti pentru inselaciune

La data de 15 noiembrie a.c., ca urmare a cercetarilor desfasurate de politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Bacau, a fost identificata o tanara de 25 de ani, banuita de savarsirea infractiunii de inselaciune.

Din investigatiile efectuate de politisti a rezultat ca in data de 09 august a.c., tanara ar fi contactat telefonic o femeie de 22 de ani, din judetul Timis, pretinzand ca este operatoare a unei firme de telefonie, a indus-o in eroare prin prezentarea unui scenariu mincinos conform caruia ar fi castigat un premiu in valoare de 350 de euro, iar pentru a intra in posesia acestuia, trebuie sa cumpere cartele de reincarcare si sa i le transmita.

Fata de cea in cauza, politistii au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, urmand sa fie prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau cu propunere legala.

