A murit Olga Tudorache, „doamna teatrului romanesc”. Actrita s-a nascut in comuna Oituz, din judetul Bacau

Actrita Olga Tudorache, in varsta de 88 de ani, a murit. Olga Tudorache a fost internata la Spitalul Elias din Capitala in 9 octombrie, iar in 12 octombrie a fost transferata la Terapie Intensiva.

„Doamna Olga Tudorache a fost internata in Spitalul Universitar de Urgenta Elias in data de 9 octombrie, pentru evaluarea starii de sanatate deteriorata progresiv in ultima perioada. Evaluarea initiala s-a facut cu supravegherea permanenta a parametrilor vitali. In cursul diminetii zilei de 12 octombrie, starea generala s-a agravat in concordanta cu evolutia imprevizibila a bolii. Din aceste motive, doamna Olga Tudorache, a fost internata incepand din aceasta dimineata in sectia de terapie intensiva a SUUE, pentru supraveghere continua si continuarea tratamentului adecvat”, anunta conducerea Spitalului Elias.

Olga Tudorache s-a nascut pe 11 octombrie 1929, in comuna Oituz din judetul Bacau. In anul 1951, a absolvit Institutul de Teatru si a intrat in echipa Teatrului Tineretului din Bucuresti, unde a jucat pana in anul 1966, cand institutia teatrala a fuzionat cu Teatrul Nottara. De atunci, actrita a jucat la Teatrul Mic, pana in anul 1978, la Teatrul Foarte Mic si la Teatrul National din Bucuresti.

Olga Tudorache, supranumita „doamna teatrului romanesc”, este cunoscuta pentru roluri precum Vitoria Lipan din „Baltagul”, dupa Mihail Sadoveanu, Beatrice din „Efectul razelor gamma asupra anemonelor”, de Paul Zindel, Regina din „Regina mama”, de Manlio Santanelli, spectacol jucat la TNB, si mama lui Mihai Viteazul in filmul din 1970.

Sursa: digi24.ro

