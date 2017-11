Lucian Sova, Ministrul Comunicatiilor : „Modificarea Codului Fiscal pentru mediul IT scutit de impozit ar genera o pierdere de 4%”

Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a participat luni la un eveniment de speciaitate dedicat sectorului digital. Acesta a declarat ca nu a fost avizator pe modificarile la Codul Fiscal, iar pentru mediul IT, scutit de impozit, acestea ar genera o pierdere de 4%.

„Dincolo de solidaritatea guvernamentala de care trebuie sa dau dovada, de regula exceptiile genereaza exceptii, cum ar fi exceptia de a fi scutiti pe impozit cei care lucreaza in domeniul IT&C. Din aceasta perspectiva, Ministerul Comunicatiilor nu a fost avizator pe proiectul de modificare a Codului Fiscal. Ca sa vin in completare pe acest aspect, vreau sa spun cateva lucruri pe ceea ce avem noi ca responsabilitate. Repet, ministerul nu a avizat si nu a contribuit la Codul Fiscal. Stiu ca ceea ce era bun nu s-a schimbat, iar scutirea pe impozit pentru cei care lucreaza in domeniul IT&C se pastreaza (…) Modificarea Codului Fiscal pentru mediul IT scutit de impozit ar genera o pierdere de 4%. Cred ca din perspectiva ministrului Comunicatiilor este un subiect asupra caruia trebuie sa privesc, dar este o chestiune de fiscalitate. Sectorul IT&C trebuie sa aiba o participare, o contributie de 10% in PIB, si trebuie incurajat nu numai prin scutiri fiscale, ci prin reglementari mai incurajatoare care ar fi mai mult importante decat cele patru procente pe care probabil le pierd cei care lucreaza in domeniu si beneficiaza de scutiri fiscale”, a spus Sova.

Ministrul Comunicatiilor a precizat, totodata, ca a fost elaborat un ordin ce poate aduce sub incidenta scutirii de impozit si pe cei care produc programe software si fara a avea studii superioare.

„Mai mult, am elaborat un ordin care sa aduca sub incidenta scutirii de impozit si pe cei care lucreaza in producerea de programe software si fara a avea studii superioare. Din acest punct de vedere, exista niste rezerve din partea partenerilor avizatori – Ministerul Invatamantului si Ministerul Finantelor – care isi exprima suspiciuni cum ca acestia s-ar putea bucura de scutirea de impozit fara a-si termina studiile universitare. Trebuie sa imaginam o formula in care monitorizam ca activitatile universitare sa fie facute de o maniera cat mai atenta. In acest sens, stau de vorba si cu gardienii banului public si ai resurselor bugetare, iar acolo o serie de lucruri se pun altfel”, a afirmat Lucian Sova.

