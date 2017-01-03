LISTA miniştrilor din cabinetul Sorin Grindeanu

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Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat componenţa Guvernului. Lista miniștrilor va fi depusă la Parlament de premierul desemnat Sorin Grindeanu.

VICEPREMIER ŞI MINISTRU AL DEZVOLTĂRII: SEVIL SHHAIDEH

VICEPREMIER ŞI MINISTRU AL MEDIULUI: DANIEL CONSTANTIN

MINISTRU DELEGAT PENTRU FONDURI EUROPENE: MIHAELA TOADER

MINISTRU DE INTERNE: CARMEN DAN

MINISTRUL MUNCII: OLGUŢA VASILESCU

MINISTRUL ECONOMIEI: ALEXANDRU PETRESCU

MINISTRUL DE EXTERNE: TEODOR MELEŞCANU

MINISTRUL DE FINANŢE: VIOREL ŞTEFAN

MINISTRUL JUSTIŢIEI: FLORIN IORDACHE

MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE: ANA BIRCHALL

MINISTRU DE INTERNE: CARMEN DAN

MINISTRUL AGRICULTURII: PETRE DAEA

MINISTRUL APĂRĂRII: GABRIEL LEŞ

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII: FLORIN BODOG

MINISTRUL TRANSPORTURILOR: RĂZVAN CUC

MINISTRUL CULTURII: IONUŢ VULPESCU

MINISTRUL EDUCAŢIEI: PAVEL NĂSTASE

MINISTRUL CERCETĂRII: ŞERBAN VALECA

MINISTRUL ENERGIEI: TOMA PETCU

MINISTRUL APELOR ŞI PĂDURILOR: ADRIANA PETCU

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR: AUGUSTIN JIANU

MINISTRUL TINERETULUI: MARIUS DUNCA

MINISTRUL PENTRU DIALOG SOCIAL: GABRIEL PETREA

MINISTRUL PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL: GRAŢIELA GAVRILESCU

MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI: FLORIN JIANU

MINISTRUL TURISMULUI: MIRCEA DOBRE

MINISTRUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI: ANDREEA PĂSTÎRNAC

Autor: Bacau.net

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