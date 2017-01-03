LISTA miniştrilor din cabinetul Sorin Grindeanu

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat componenţa Guvernului. Lista miniștrilor va fi depusă la Parlament de premierul desemnat Sorin Grindeanu.
VICEPREMIER ŞI MINISTRU AL DEZVOLTĂRII: SEVIL SHHAIDEH
VICEPREMIER ŞI MINISTRU AL MEDIULUI: DANIEL CONSTANTIN
MINISTRU DELEGAT PENTRU FONDURI EUROPENE: MIHAELA TOADER
MINISTRU DE INTERNE: CARMEN DAN
MINISTRUL MUNCII: OLGUŢA VASILESCU
MINISTRUL ECONOMIEI: ALEXANDRU PETRESCU
MINISTRUL DE EXTERNE: TEODOR MELEŞCANU
MINISTRUL DE FINANŢE: VIOREL ŞTEFAN
MINISTRUL JUSTIŢIEI: FLORIN IORDACHE
MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE: ANA BIRCHALL
MINISTRU DE INTERNE: CARMEN DAN
MINISTRUL AGRICULTURII: PETRE DAEA
MINISTRUL APĂRĂRII: GABRIEL LEŞ
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII: FLORIN BODOG
MINISTRUL TRANSPORTURILOR: RĂZVAN CUC
MINISTRUL CULTURII: IONUŢ VULPESCU
MINISTRUL EDUCAŢIEI: PAVEL NĂSTASE
MINISTRUL CERCETĂRII: ŞERBAN VALECA
MINISTRUL ENERGIEI: TOMA PETCU
MINISTRUL APELOR ŞI PĂDURILOR: ADRIANA PETCU
MINISTRUL COMUNICAŢIILOR: AUGUSTIN JIANU
MINISTRUL TINERETULUI: MARIUS DUNCA
MINISTRUL PENTRU DIALOG SOCIAL: GABRIEL PETREA
MINISTRUL PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL: GRAŢIELA GAVRILESCU
MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI: FLORIN JIANU
MINISTRUL TURISMULUI: MIRCEA DOBRE
MINISTRUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI: ANDREEA PĂSTÎRNAC
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