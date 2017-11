Lipsa apei de la robinete nu va afecta misiunile pompierilor militari

„Avand in vedere ca in mediul online au aparut ingrijorari despre faptul ca pompierii militari nu vor putea interveni operativ in cazul producerii unei situatii de urgenta odata cu sistarea alimentarii cu apa in municipiul Bacau si localitatile limitrofe, pentru celelalte localitati din aria de operare a S.C. CRAB S.A., tinem sa precizam faptul ca alimentarea autospecialelor de stins incendii cu apa si spuma se poate face si din surse naturale.” se arata intr-un comunicat de presa trimis de ISUJ Bacau

Alimentarea cu apa a tehnicii de interventie se poate realiza de catre pompierii militari, atat din retelele de hidranti stradali, cat si din rezerva de apa incendiu a localitatii / a operatorilor economici sau surse naturale (lacuri, ape curgatoare). Astfel, in cazul in care una dintre sursele de alimentare cu apa este indisponibila interventia nu este periclitata, autospecialele fiind realimentate din alte surse.

La nivelul localitatilor in care se va sista furnizarea apei, exista posibilitatea alimentarii tehnicii de interventie cu apa atat din rezerva de apa incendiu, cat si din surse naturale. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a luat masurile necesare ca pe timpul situatiilor de urgenta la care intervin pompierii militari, autospecialele de interventie sa poata fi alimentate cu apa.

